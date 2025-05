Herstelde Ajax-huurling wacht af: "Of dat nog een optie is?"

Desondanks is Alders blij dat hij nog in actie kan komen voor de Tukkers. De Ajax-huurling mocht minuten maken tegen Sparta Rotterdam, maar had een ander duel in gedachten voor zijn rentree. "De laatste wedstrijd van de competitie is op 18 mei bij Ajax, de club waar ik in januari mijn contract heb verlengd en heel mijn jeugd heb gespeeld", vertelt hij in de Tubantia. "Na mijn operatie werd me verteld dat die laatste wedstrijd het maximale was wat ik kon halen. Vervolgens werd dat mijn focus: Ajax-uit. De doelstelling om fit te zijn op het eind van het seizoen heb ik gehaald. Sterker nog: ik heb afgelopen zondag al gespeeld."

Alders is niet alleen maar negatief over zijn blessureleed. "De revalidatie heeft me ook veel goeds gebracht. Ik zat in een topsportbubbel van eten, trainen, slapen en heb enorme fysieke winst kunnen boeken. Ik ben na mijn operatie zes à zeven kilo in spiermassa aangekomen", aldus de verdediger, die nog niet weet waar hij komend seizoen speelt. "Wat de toekomst brengt? Ik heb in januari mijn contract bij Ajax verlengd. Of een terugkeer bij FC Twente in de zomer nog een optie is? Ik kijk na het seizoen met mijn zaakwaarnemer wat de beste mogelijkheden zijn."