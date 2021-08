Geschreven door Idse Geurts 26 aug 2021 om 12:08

Jurgen Ekkelenkamp staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bundesliga club Hertha BSC. Het Algemeen Dagblad meldt dat de Duitse club een akkoord nadert met Ajax over een transfersom. Ekkelenkamp moet er echter wel nog zelf uitkomen met Hertha, maar er wordt verwacht dat de jonge middenvelder nog deze week de overstap naar Duitsland maakt.

De transfer van Ekkelenkamp komt niet uit de lucht vallen. Vorige maand, tijdens het trainingskamp in Oostenrijk, meldde Marc Overmars al dat Hertha vergaande interesse toonde in de speler. Wegens het overvolle middenveld staat de directie van Ajax dan ook niet onwelwillend tegenover een transfer. Daarnaast kwam Ekkelenkamp nauwelijks voor in de plannen van Erik ten Hag: vorig seizoen had de middenvelder slechts vier basisplaatsen.

Met de transfer naar de Duitse hoofdstad, komt er voor Ekkelenkamp na acht seizoenen een einde aan zijn dienstverband bij Ajax. Zijn meest memorabele moment beleefde Ekkelenkamp bij zijn debuut. In 2019 mocht de, destijds 19-jarige, middenvelder invallen in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus. Hier haalde hij in de blessuretijd Cristiano Ronaldo onderuit, wat hem de bijnaam ‘Ronaldo-gooier’ opleverde.