Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"

Lex Hes, voormalig voorzitter van de Ajax Business Association en actief lid van de vereniging Ajax, uit scherpe kritiek op de huidige organisatie van de Amsterdamse club. Tijdens aandeelhoudersvergaderingen stelt Hes regelmatig kritische vragen over het beleid en deelt hij zijn zorgen in de Pantelic Podcast.

Hes benadrukt dat oud-spelers opnieuw belangrijke functies zouden moeten bekleden en is ervan overtuigd dat er genoeg geschikte kandidaten zijn. "Als ik kijk naar de succesperiode onder Frank de Boer… Toen was er een technisch hart met Wim Jonk en Dennis Bergkamp, Overmars en Van der Sar. Ik weet dat het daar ook niet altijd gemakkelijk ging, maar het waren wel vijf kanjers die op het hoogste niveau hebben gespeeld."

Hij vervolgt: "Ik begrijp best dat de tijden veranderd zijn en dat het niet alleen om die kennis gaat en dat data belangrijk is, maar het is juist die combinatie van de twee die Ajax verder zou moeten helpen. Ik denk dat er op dit moment te weinig van dit soort spelers bij Ajax rondlopen en dat het veel te veel gaat over zaken die niet over voetbal gaan."