Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"

Arthur
bron: Pantelic Podcast
Fred Grim overlegt met zijn spelers
Fred Grim overlegt met zijn spelers Foto: © BSR Agency

Lex Hes, voormalig voorzitter van de Ajax Business Association en actief lid van de vereniging Ajax, uit scherpe kritiek op de huidige organisatie van de Amsterdamse club. Tijdens aandeelhoudersvergaderingen stelt Hes regelmatig kritische vragen over het beleid en deelt hij zijn zorgen in de Pantelic Podcast.

Hes benadrukt dat oud-spelers opnieuw belangrijke functies zouden moeten bekleden en is ervan overtuigd dat er genoeg geschikte kandidaten zijn. "Als ik kijk naar de succesperiode onder Frank de Boer… Toen was er een technisch hart met Wim Jonk en Dennis Bergkamp, Overmars en Van der Sar. Ik weet dat het daar ook niet altijd gemakkelijk ging, maar het waren wel vijf kanjers die op het hoogste niveau hebben gespeeld."

Hij vervolgt: "Ik begrijp best dat de tijden veranderd zijn en dat het niet alleen om die kennis gaat en dat data belangrijk is, maar het is juist die combinatie van de twee die Ajax verder zou moeten helpen. Ik denk dat er op dit moment te weinig van dit soort spelers bij Ajax rondlopen en dat het veel te veel gaat over zaken die niet over voetbal gaan."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
René van der Gijp

Van der Gijp snapt niks van Ajax-aanwinst: "Die gaat nóóit spelen"

0
Johan Derksen

Derksen niet mee in polonaise: "Keepers zijn geen goede trainers"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd