Geschreven door Jessica Westdijk 06 jan 2020 om 20:01

De transfermarkt is inmiddels weer geopend en dat zorgde de afgelopen maand al voor de nodige geruchten. Opvallend is dat de geruchten alle kanten op gingen. Waar meestal wel een lijn is te zien in geruchten rondom een bepaalde positie, kwamen afgelopen maand alle posities voorbij: van keeper tot spits.

Ajax lijkt zich serieus voor te bereiden op een vertrek van Andre Onana komende zomer en zou Hendrik van Crombrugge op het oog hebben, aldus Het Laatste Nieuwsblad. Een redelijk betrouwbaar gerucht rondom de doelman van Anderlecht. Er waren uiteraard ook minder betrouwbare geruchten, bijvoorbeeld rondom Nikola Moro, een 21-jarige verdedigende middenvelder van Dinamo Zagreb en Bruno Fuchs, een Braziliaanse centrale verdediger.

Daarnaast werden er uiteraard weer grote talenten gelinkt aan Ajax. Zo liet het Deense BT de naam van Wahid Faghir vallen. De 16-jarige spits maakt indruk bij Vejle BK. Ook Jose Juan Macias werd aan Ajax gelinkt. De Mexicaanse spits wordt in eigen land gezien als een groot talent. Ook diverse andere Europese clubs zouden interesse in hem hebben. Tot slot kwam er ook een bekende naam voorbij: Angelino zou zijn aangeboden bij Ajax. De verdediger werd door Manchester City terug gekocht na een periode bij PSV, maar komt nu toch niet aan de bak in Manchester.

Bekijk hieronder een overzicht van alle geruchten van de maand december. Wie zou jij graag bij Ajax zien?