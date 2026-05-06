"Het blijft merkwaardig dat Ajax Farioli heeft laten vertrekken"

Tom Knipping heeft in het weekblad van Voetbal International een groot compliment uitgedeeld aan Francesco Farioli. De verslaggever is vol lof over de Portugese oefenmeester, die vorig seizoen op een 2e plek eindigde met Ajax.

"Een jaar na het debacle in Groningen werd de 37-jarige Italiaan alsnog landskampioen in een Europese competitie", schrijft Knipping. "Met FC Porto is hij twee speelrondes voor het einde zeker van het kampioenschap, in een seizoen met pas één nederlaag", vervolgt hij.

"Intussen is zijn oude werkgever weer terug bij af, zo bleek zaterdag eens te meer toen de nummer vijf van de Eredivisie ook niet kon winnen van het Ibiza-vakantieteam dat nergens meer om speelt. Het blijft merkwaardig dat Ajax deze trainer heeft laten vertrekken", besluit Knipping kritisch.