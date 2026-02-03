"Het gaat een heel lastig verhaal worden voor Ajax en Feyenoord"

NEC won afgelopen weekend met 1-3 op bezoek bij AZ, waardoor de club uit Nijmegen nu op een gedeelde derde plek staat met 38 punten. Marciano Vink verwacht dat de ploeg van trainer Dick Schreuder dit seizoen op een tweede plek zal eindigen in de Eredivisie.

"Het gaat een heel lastig verhaal worden voor zowel Feyenoord als Ajax", vertelt hij bij ESPN. "NEC is een ploeg die de spelvreugde heeft, die PSV ook heeft. NEC speelt in een bepaald systeem en heeft een bepaald spel, wat voor bijna alle ploegen in de Eredivisie enorm lastig te bestrijden is", aldus Vink.

Hij wijst ook naar het duel tegen NAC Breda in het Rat Verlegh Stadion. "Ze krijgen er drie tegen, maar dan hanteren ze de oude wet van Cruijff: dan moet je er gewoon eentje meer maken dan de tegenstander. En zo voetballen ze ook", vervolgt hij enthousiast. "NEC is in mijn gedachte echt wel de gedoodverfde favoriet voor de tweede plek", besluit Vink. Feyenoord heeft op dit moment nog één punt meer, maar NEC moet nog wel een inhaalduel - tegen FC Utrecht - spelen.