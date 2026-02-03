Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Het gaat een heel lastig verhaal worden voor Ajax en Feyenoord"

Niek
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

NEC won afgelopen weekend met 1-3 op bezoek bij AZ, waardoor de club uit Nijmegen nu op een gedeelde derde plek staat met 38 punten. Marciano Vink verwacht dat de ploeg van trainer Dick Schreuder dit seizoen op een tweede plek zal eindigen in de Eredivisie. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Het gaat een heel lastig verhaal worden voor zowel Feyenoord als Ajax", vertelt hij bij ESPN. "NEC is een ploeg die de spelvreugde heeft, die PSV ook heeft. NEC speelt in een bepaald systeem en heeft een bepaald spel, wat voor bijna alle ploegen in de Eredivisie enorm lastig te bestrijden is", aldus Vink. 

Hij wijst ook naar het duel tegen NAC Breda in het Rat Verlegh Stadion. "Ze krijgen er drie tegen, maar dan hanteren ze de oude wet van Cruijff: dan moet je er gewoon eentje meer maken dan de tegenstander. En zo voetballen ze ook", vervolgt hij enthousiast. "NEC is in mijn gedachte echt wel de gedoodverfde favoriet voor de tweede plek", besluit Vink. Feyenoord heeft op dit moment nog één punt meer, maar NEC moet nog wel een inhaalduel - tegen FC Utrecht - spelen. 

Gerelateerd:
Johan Derksen

Johan Derksen geeft advies: "Haal die man in godsnaam naar Ajax"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'Ajax grijpt mis: Real Betis wil middenvelder niet laten gaan'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties