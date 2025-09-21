Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad is kritisch op Ajax’ technisch directeur Alex Kroes, die John Heitinga aanstelde. Volgens hem maakt Heitinga nog geen indruk in zijn tweede periode als trainer, maar ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de oud-verdediger.

"Alex Kroes zocht nog wat ‘Ajax-dna’ om zieltjes te winnen in de meest onnozele echelons van de club", schrijft Mossou in zijn column in het Algemeen Dagblad. "De technisch directeur verkocht er een hilarisch lulverhaal bij dat Heitinga ‘met Arne Slot had gewerkt, wat moest suggereren dat Johnny plotsklaps in een wereldtrainer was veranderd. Het probleem is alleen: dat is niet zo."

"Al in zijn eerste periode bleek dat Heitinga het best wel moeilijk vond, hoofdcoach zijn bij zo’n grote en gecompliceerde club - en ondertussen is de opdracht bij Ajax alleen nog maar ingewikkelder geworden", vervolgt de AD-columnist.

"Dapper probeert Heitinga voor de camera’s een nonchalant soort relaxtheid uit te stralen, maar je hoeft geen psycholoog te zijn om te zien dat hij worstelt. Met de opstelling, met de speelstijl, met zijn gemankeerde selectie, en vooral: met het uitdragen van wat hij nu exact wil met Ajax."

De AD-journalist vindt dat Heitinga tijd moet krijgen, ondanks de twijfels. "Wie een trainer met vol verstand aanstelt, is het verplicht hem te steunen en te helpen, zeker onder moeilijke omstandigheden als nu bij Ajax. Een handvol wedstrijden is veel te kort om al een definitief oordeel te kunnen vellen, maar om de harde realiteit kunnen we moeilijk heen. Die is simpel: het gaat voor John Heitinga bij Ajax een lastig verhaal worden", aldus Mossou.