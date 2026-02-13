"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

Tijmen van Wissing denkt dat FC Twente werk gaat maken van de transfervrije komst van Wout Weghorst. De 33-jarige spits loopt komende zomer uit zijn contract bij Ajax.

"Ik denk dat er echt werk wordt gemaakt van Weghorst", zegt Van Wissing in het ESPN-programma Voetbalpraat. "Het gerucht gaat al dat hij weer een huis heeft gekocht in Twente. Bij ons raken ze helemaal in de stress als Weghorst terugkomt, want hij is echt 'persona non grata' geworden sinds hij bij Ajax zit", weet de clubwatcher.

Weghorst leek in het voorjaar van 2024 hard op weg naar FC Twente. Uiteindelijk ging de Oranje-international uit Borne niet naar de Tukkers, maar naar Ajax. Van Wissing denkt dat Weghorst, ondanks het feit dat hij allesbehalve geliefd is bij de aanhang van FC Twente, een versterking is voor de ploeg uit Enschede.

"Ik denk dat Weghorst en Sam Lammers een gouden duo zou zijn. FC Twente mist een beetje die ethiek en doelpunten van Weghorst", aldus Van Wissing.