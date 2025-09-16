Kick-off
Heitinga krijgt flinke kritiek: "We zien veel liever Mokio daar"
"Het is duidelijk dat daar bij Ajax intern verdeeldheid over is"

Max
bron: ESPN
Maarten Wijffels
Maarten Wijffels Foto: © Pro Shots

Maarten Wijffels vindt het opvallend dat John Heitinga zaterdag veel van de zomeraankopen op de bank zette. Van de grote transfers Oscar Gloukh, Raúl Moro, Kasper Dolberg en Ko Itakura stond alleen de Japanner in de basis. 

Volgens Wijffels zal niet iedereen het een goed idee hebben gevonden dat Heitinga voor 'eigen mensen' koos tegen PEC Zwolle. “Ik denk dat de meningen echt verdeeld waren op de tribune”, vertelt hij in Voetbalpraat van ESPN. “Ze zoeken een controleur en halen dan ook nog die jongen van Liverpool (James McConnell, red.), een jonge gast. Het is duidelijk dat daar intern verdeeldheid over is. Er stappen niet voor niks mensen op." Daarmee doelt de journalist op Danny Blind, die onlangs uit de RvC stapte. 

Kenneth Perez vraagt zich af of Ajax spelers als Gloukh en Moro wel nodig heeft. “Of was het belangrijker een goede controleur te halen die ook de lijnen uit kan zetten? Iemand die het de voorste spelers makkelijker maakt? Is het nodig om deze twee junioren te halen terwijl je hetzelfde al hebt?", vraagt de analist zich af. 

