Wim Kieft vertelt dat hij samen met zijn vrouw, dochter en kleinzoon bij de wedstrijd Ajax–NEC was en zag hoe doelman Remko Pasveer drie keer de bal uit het net moest vissen. Zijn conclusie is duidelijk: "Remko Pasveer is niet fit." De ervaren keeper kreeg opnieuw de voorkeur boven Matheus, de Braziliaanse doelman.

Rob Jansen noemt het bewonderenswaardig dat Pasveer op 41-jarige leeftijd nog steeds onder de lat staat: "Maar het is wel knap van hem dat hij op zijn leeftijd nog eerste doelman van Ajax is." René van der Gijp is het daar totaal niet mee eens. "Knap? Dat is niet knap, het is gewoon schandalig dat Pasveer eerste keeper van Ajax is. Dat kan toch niet meer!"