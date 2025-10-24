Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
"Het is niet des Ajax dat we het alleen maar over Weghorst hebben"

Joram
bron: Vandaag Inside
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Ajax ging woensdagavond in de Champions League met maar liefst 5-1 onderuit tegen Chelsea. De Amsterdammers verkeren in een moeilijke fase, waarin ook de positie van trainer John Heitinga onder druk staat. René van der Gijp zag de kansloze nederlaag in Londen en is niet optimistisch over de nabije toekomst van de club.

"Nee," zegt Van der Gijp bij Vandaag Inside op de vraag of hij Ajax snel weer ziet herstellen. "Als je Feyenoord en PSV ziet spelen, en dan Ajax ziet tobben... Het is echt tobben geblazen." De analist was met name kritisch op Kenneth Taylor, die al vroeg in de wedstrijd rood kreeg. "Een hele domme overtreding. Maar ook een overtreding uit wanhoop."

"Echt zo'n overtreding van: dan laat ik maar zien dat ik aan het bikkelen ben. Terwijl je beter kan proberen om goed voetbal te spelen." Volgens Van der Gijp ontbreekt het Ajax momenteel ook gewoon aan kwaliteit. "Het is niet des Ajax dat we het alleen maar over Wout Weghorst hebben. Vroeger hadden we het over Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Hakim Ziyech. Noem ze maar op."

