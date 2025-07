"Het is nu gewoon onmogelijk om Promes ergens mee te helpen"

Promes werd in juni uitgeleverd aan Nederland en direct vastgezet. Vanwege vluchtgevaar mag hij zijn hoger beroep niet in vrijheid afwachten. Spartak Moskou volgt de zaak nauwlettend, aldus Malyshev.

"We hebben het afgelopen jaar voortdurend contact gehad met Quincy. Elkaar berichten gestuurd, hem gesteund... Maar het is wat het is", zegt de Spartak-directeur tegen persbureau TASS. "Quincy is een geweldige voetballer, maar hij zit in een lastige situatie. We leven met hem mee. Waarom we hem niet helpen? Op dit moment is het gewoon onmogelijk om ergens mee te helpen."

De voormalig Ajacied houdt vol dat hij onschuldig is. Bij zijn veroordeling verbleef de vijftigvoudig Oranje-international in Rusland, waar hij voor Spartak Moskou speelde. Later woonde en werkte hij in Dubai.