Kroes gaf in het interview onder meer aan dat hij zich volledig committeert aan Heitinga en dat Ajax hem eerst zal moeten ontslaan voordat dat met Heitinga gebeurd. "Dat stukje vind ik niet eens zo gek. Misschien heeft hij dat ook intern zo gezegd", begint Van Polen bij Voetbalpraat. "Hij heeft gekozen voor Heitinga, maar ook de selectie samengesteld. Daar schort ook het één en ander aan."

Van Wissing denkt dat Kroes voor zichzelf een goede keuze heeft gemaakt om zijn verhaal bij de Supportersvereniging te doen. "Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes, omdat hij nu het dossier op het bordje van Menno Geelen gooit. Hij zegt eigenlijk: “Ik ontsla hem niet. Als het nog drie weken kut met peren is, moet je niet naar mij kijken. Ik het het dossier nu bij jou neergelegd”. Dus is dit weer een meesterzet van Alex Kroes."

"Ik heb in zijn tijd bij Go Ahead Eagles heel veel moeite moeten doen om hem een keer te spreken te krijgen. Hij hecht daar niet zo veel waarde aan", gaat Van Wissing verder. "Als hij een keer bij Goedemorgen Eredivisie gaat zitten, krijgt hij misschien een paar draaien om zijn oren. Daar zit hij niet op te wachten. Dit (Ajax Life, red.) is een veilig platform, ik vind dat wel weer knap van hem."