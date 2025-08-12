"Het is triest dat Hato nooit voor Feyenoord heeft gespeeld"

Willem van Hanegem vindt het jammer dat Jorrel Hato nooit bij Feyenoord heeft gespeeld. Volgens de analist is het zonde dat de Rotterdammers de negentienjarige verdediger over het hoofd hebben gezien.

Hato werd in 2018 door Ajax opgepikt uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en maakte deze zomer een miljoenentransfer naar Chelsea. "Het is toch triest dat hij nooit in De Kuip voor Feyenoord heeft gespeeld? Hij speelde hier aan de overkant, bij De Zwervers (amateurvereniging, red.)", vertelt hij aan VoetbalPrimeur. "Op een paar honderd meter van De Kuip."

Via Sparta Rotterdam kwam de verdediger uiteindelijk bij de rivaal uit Amsterdam terecht, waar hij zijn grote doorbraak kende. "Ongelofelijk dat ze die over het hoofd hebben gezien", stelt Van Hanegem over Feyenoord. "Ik sprak zijn vader, een echte Rotterdammer, en die had het prachtig gevonden."