TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

"Het is triest dat Hato nooit voor Feyenoord heeft gespeeld"

Max
bron: VoetbalPrimeur
Jorrel Hato voor Chelsea
Jorrel Hato voor Chelsea Foto: © BSR Agency

Willem van Hanegem vindt het jammer dat Jorrel Hato nooit bij Feyenoord heeft gespeeld. Volgens de analist is het zonde dat de Rotterdammers de negentienjarige verdediger over het hoofd hebben gezien. 

Hato werd in 2018 door Ajax opgepikt uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en maakte deze zomer een miljoenentransfer naar Chelsea. "Het is toch triest dat hij nooit in De Kuip voor Feyenoord heeft gespeeld? Hij speelde hier aan de overkant, bij De Zwervers (amateurvereniging, red.)", vertelt hij aan VoetbalPrimeur. "Op een paar honderd meter van De Kuip."

Via Sparta Rotterdam kwam de verdediger uiteindelijk bij de rivaal uit Amsterdam terecht, waar hij zijn grote doorbraak kende. "Ongelofelijk dat ze die over het hoofd hebben gezien", stelt Van Hanegem over Feyenoord. "Ik sprak zijn vader, een echte Rotterdammer, en die had het prachtig gevonden."

Gerelateerd:
Anwar El Ghazi bij Cardiff City

'Oud-Ajax-aanvaller El Ghazi staat voor avontuur bij Spaanse club'

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart schrikt van Ajax: "Dan moet je je kapot schamen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Jorrel Hato
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
7 FC Volendam 1 0 1
8 SC Heerenveen 1 0 1
9 AZ 0 0 0
10 Ajax 0 0 0
11 FC Utrecht 0 0 0
12 Heracles Almelo 0 0 0
13 Telstar 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd