"Het lelijkste Ajax-voetbal dat ik de laatste 40 jaar heb gezien"
Nico Dijkshoorn vindt het jammer dat Mika Godts tegenwoordig bij Paris Saint-Germain speelt. De voetballiefhebber, die onder andere columns schrijft voor VI, ziet dat de buitenspeler uit België nauwelijks aan spelen toekomst bij de Franse grootmacht.
"Vergelijk het hier maar mee: iemand die teksten voor het tijdschrift Auto & Man schrijft, wordt benaderd door de New York Times. Of hij een wekelijkse column wil schrijven. Zo voelde de transfer van Mika Godts", schrijft hij op de website van het Nieuwsblad. "Ajax heeft, met dank aan Johan Cruijff en Marco van Basten, een grote naam in de voetbalwereld, maar hier in Nederland bakken ze er al jaren helemaal niets van", constateert Dijkshoorn.
Zo zag hij de club uit Amsterdam vorige week donderdag verliezen op bezoek bij Hajduk Split. “Alles wat lelijk is aan voetbal concentreerde zich in Split", blikt hij terug. "Vechtpartijen vooraf, gewonde supporters, een stadion dat drie keer vol met rook stond, supporters die onder begeleiding van de politie uit het stadion werden gemanoeuvreerd en, wanneer er werd gevoetbald, het lelijkste Ajax-voetbal dat ik de laatste 40 jaar heb gezien", vervolgt Dijkshoorn kritisch.
Vervolgens maakt hij een vergelijking tussen Ajax en Godts. "Ze zijn als een losgezaagde eeneiige tweeling. Allebei ongelukkig. Mika zal wegkwijnen onder een Spaanse coach en Ajax zal wegkwijnen onder een Spaanse coach", voorspelt de verslaggever, die een bijzondere maatregel oppert. “Er moeten contracten worden verscheurd. Er zal iets moeten gebeuren dat in het betaald voetbal zeer ongewoon is: terugkomen op een rampzalige beslissing en kiezen voor levensgeluk. Verscheur de contracten en laat Mika lekker Ajax bij de hand nemen. Laat Michel een club gaan trainen in een land waar Spaans de hoofdtaal is."
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