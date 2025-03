"Het moet raar lopen als Ajax geen winst op Sutalo zal maken"

"Inmiddels moet het raar lopen als Ajax geen winst op een toekomstige verkoop van Sutalo zal maken", schrijft hij. "Het is geen toeval dat de steunpilaren onder het defensieve fundament van Ajax tevens de Ajacieden zijn met de meeste minuten onder Farioli. Alleen doelman Remko Pasveer (3.594) en collega-verdedigers Jorrel Hato (3.521) en Youri Baas (3.435) maakten dit seizoen vooralsnog meer minuten voor Ajax dan Sutalo (3.230)", aldus Zwagerman.

"Kenneth Taylor is met 3.102 speelminuten de enige Ajacied die qua speeltijd enigszins in de buurt van zijn keeper en verdedigers kan blijven. Hierna volgen spelers als aanvoerder Jordan Henderson (2.699) en Bertrand Traoré (2.322) voorbeeld al op gepaste afstand", constateert hij. "Het demonstreert de grote waarde van Sutalo voor Ajax. Wanneer de Kroaat in verdedigende één-tegen-één-situaties uitkomt, overtuigt Sutalo. Hij valt dan op door geconcentreerd naar de bal te blijven kijken en met licht gebogen benen geduldig het moment van uitstappen af te wachten", legt Zwagerman uit.

"Zodra een aanvaller versnelt of de bal iets verder voor zich uit speelt, grijpt Sutalo daadkrachtig in", vervolgt hij. "In het lopende aanvalsspel van tegenstanders anticipeert Sutalo tijdig en goed, maar ook door de lucht blinkt de verdediger dit seizoen uit. Geen Ajacied won dit seizoen zo veel luchtduels als Sutalo, die vooral verdedigend geldt als een uitstekende kopper. De verdedigende progressie van Sutalo is onmiskenbaar, maar ook aan de bal heeft hij grote stappen gezet", besluit Zwagerman enthousiast.