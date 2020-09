Geschreven door Jordi Smit 10 sep 2020 om 20:09

Nu de Interlandperiode erop zit, kan Ajax zich volledig focussen op de aanvang van de Nederlandse competitie. De Amsterdammers spelen zondagmiddag om 14.30 uur hun eerste officiële duel van het seizoen op Het Kasteel tegen Sparta Rotterdam. Met de vertrekkende Hakim Ziyech en Donny van de Beek raakte de club twee bepalende spelers kwijt, maar Ajax heeft meer goede spelers in huis. Zo staan de potentiële basisspelers er momenteel voor.

André Onana

Niets leek André Onana deze zomer in de weg te zitten om zijn droomtransfer te maken. De Kameroense doelverdediger legde in een groot interview met de Nederlandse kranten haarfijn uit dat hij na vier jaar leren bij Ajax op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Chelsea leek een van de belangrijke gegadigden om Onana over te nemen, maar de Londenaren hadden duidelijk andere prioriteiten na het binnenhalen van Hakim Ziyech. Zo haalde de club vervolgens ook nog Timo Werner en Kai Havertz naar Engeland. Feit is nu dat Onana nog altijd onder de lat staat bij de Amsterdammers. Bovendien heeft trainer Erik ten Hag met Maarten Stekelenburg een uitstekende alternatief, waardoor van keepersproblemen dit seizoen ogenschijnlijk geen sprake is.

Noussair Mazraoui

Hoe snel Noussair Mazraoui in de zomer van 2018 bij het eerste elftal van Ajax opkwam, zo snel ging het afgelopen seizoen eveneens fout voor de rechter vleugelverdediger. De Marokkaanse voetballer raakte, mede door blessures, zijn basisplaats kwijt aan de talentvolle Serginio Dest, maar liet het daarbij niet zitten. De defensieve kracht bleef doorvechten en zag dat hij in de voorbereiding op het nieuwe voetbaljaar weer de voorkeur kreeg van Ten Hag. Of de mogelijke transfer van Dest naar Bayern München daarin een rol speelt, is onbekend (Ten Hag deed in de voorbereiding hetzelfde met Donny van de Beek), maar zeker is wél dat Mazraoui zich positief heeft laten zien aan de technische staf. Als Mazraoui dezelfde klik heeft met Antony als eerder met Ziyech het geval was, is de rechtervleugel dit seizoen absoluut veelbelovend.

Perr Schuurs

Toen Ten Hag hoorde dat Joël Veltman Ajax inruilde voor Brighton, was de eerste reactie van de oefenmeester om een speler erbij te halen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars weigerde dat en verzocht Ten Hag het eerst te proberen met de veelbelovende talenten die Ajax tot zijn beschikking heeft. En dus deed de coach een poging met Perr Schuurs, die afgelopen seizoen een aantal keer ongelukkig uit de verf kwam. De centrale verdediger heeft duidelijk geleerd van zijn fouten en maakte daardoor een sterke voorbereiding mee in het A-team van de Amsterdammers. Met zijn rust aan de bal weet hij eenvoudig de middenvelders te bereiken. Bovendien beschikt Schuurs over uitstekende verdedigende kwaliteiten, wat Schuurs ongetwijfeld tot eerste keuze maakt.

Daley Blind

Het was voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt even schrikken in de wedstrijd tegen Hertha BSC. Daley Blind stortte namelijk tijdens die wedstrijd in elkaar zonder dat er een bal in de buurt was. Gevreesd werd voor het einde van de voetballoopbaan van Blind, maar niets was minder waar. Onderzoeken wezen uit dat Blind ‘gewoon’ in staat is om aan de competitie deel te nemen, nieuws dat ongetwijfeld met gejuich is ontvangen binnen Ajax. Blind is de afgelopen twee seizoenen uitgegroeid tot een van de bepalende spelers bij de Amsterdammers. Niet alleen weet hij zijn verdediging zo te formeren dat Ajax verdedigend niet vaak in de problemen komt, ook beschikt hij over een fantastische inspeelpass die Ajax nodig heeft om zijn eigen spel te spelen.

Nicolás Tagliafico

Niet uitsluitend Onana gaf in het voorjaar van 2020 duidelijk aan bij Ajax te willen vertrekken, ook Nicolás Tagliafico bereidde zich voor op een buitenlandse transfer. Maar evenals Onana is het de Argentijn nog altijd niet gelukt om de deur van de Johan Cruijff Arena achter zich te sluiten. De linksback staat in de belangstelling van verschillende Engelse topclubs, waaronder Chelsea en Arsenal, maar tot een serieus bod kwam het nog niet. Chelsea haalde zelfs al Ben Chilwell, afkomstig van Leicester City, naar Londen, waardoor de kans op een vertrek naar Chelsea nog kleiner is geworden. Ook Arsenal lijkt niet op snelle sprong Tagliafico te willen halen. En dus is de kans reëel dat Tagliafico ook dit seizoen in Amsterdam blijft voetballen.

Edson Álvarez

De Mexicaanse Edson Álvarez kwam naar Nederland om de vertrokken Matthijs de Ligt op te volgen, maar werd niet als de meest geschikte man bevonden voor die positie. Eerder zette Ten Hag al Veltman op de plek naast Blind, en dit seizoen krijgt Schuurs de voorkeur. Desondanks betekent het allerminst dat Álvarez slechts een plaats op de bank krijgt toebedeeld. De van oorsprong verdediger lijkt dit seizoen evenals het afgelopen jaar als controlerende middenvelder te gaan fungeren. De Mexicaan moet voor rust in het elftal in balbezit zorgen en tegelijkertijd de verdedigende linie van extra balans voorzien. In Europees verband schoot Álvarez afgelopen seizoen nog te kort, maar wellicht doet hij het daarin dit seizoen beter.

Ryan Gravenberch

Gedurende de afgelopen Interlandperiode mocht Ryan Gravenberch voor het eerst in zijn carrière aansluiten bij de selectie van Jong Oranje. De talentvolle middenvelder moest bij zijn debuut tegen Wit-Rusland (0-7) na 75 minuten het veld verlaten, terwijl hij tegen Noorwegen het gehele duel mocht spelen. Het bewijst maar weer eens hoe eenvoudig Gravenberch zich aanpast aan het gevraagde niveau. De 18-jarige voetballer heeft zich ook in de voorbereiding bij Ajax bewezen en lijkt de vaste controlerende middenvelder te worden naast Álvarez. Met zijn extreme looppasses heeft Gravenberch veel weg van Paul Pogba, wat voor extra dynamiek moet zorgen bij Ajax. Als Gravenberch de ingezette lijn blijft doorzetten, lijkt een debuut bij het gróte Nederlands elftal dan ook een kwestie van tijd.

Quincy Promes

Hoewel Ajax jarenlang hofleverancier was bij het Nederlands elftal, was dit tijdens de afgelopen Interlandperiode wel anders. Slechts één speler van de Amsterdammers maakte namelijk deel uit van Oranje, namelijk Quincy Promes. De voetballer fungeerde als buitenspeler, waar hij lastig uit de verf kwam. Dit seizoen lijkt hij zich bij Ajax te moeten focussen op de positie van aanvallende middenvelder. Daarmee moet Promes zijn best doen om de vertrokken Van de Beek te doen vergeten. Natuurlijk is Promes niet te vergelijken met Van de Beek, alleen al omdat de laatste speler van origine een middenvelder is, waardoor automatismen beter zijn ingeslepen. Maar met de diepgang en het scorend vermogen van Promes zal geen enkele tegenstander van Ajax rustig slapen.

Antony

Het leek vrijwel onmogelijk om dit seizoen Ziyech op te volgen, maar tot nu toe gaat Antony uitstekend om met de druk die op zijn schouders rust. Bij de aankomst van de Braziliaan werd al een hoop verwacht van de creatieve voetballer, maar Ajax hield eveneens de mogelijkheid open dat Antony een gewenningsperiode nodig zou hebben, vergelijkbaar met die van Neres in het begin van 2017. Niets is echter minder waar, want de linksbenige Antony passeert nu al zijn tegenstanders alsof zij er niet staan. Extra voordeel is dat Antony vrijwel altijd een passeeractie naar binnen maakt, waardoor Mazraoui de mogelijkheid heeft om de zijlijn te bestrijken. Met de technische kwaliteiten van Antony is hij bovendien als geen ander in staat om een ploeggenoot vrij voor de keeper te zetten, een kwaliteit die Ajax met Ziyech leek kwijt te raken.

Dusan Tadic

Het is niet bepaald geheim dat Tadic sinds zijn komst in de zomer van 2018 een uitstekende klik had met Ziyech. Het vertrek van de Marokkaanse creatieveling zal dan ook ongetwijfeld hard zijn aangekomen bij de Serviër, maar de linkspoot weet uiteraard als geen ander dat het ook bij de dynamiek hoort waarin hij met Ajax zit. Daarom zit voor Tadic niets anders erop om zijn plaats te vinden in de nieuwe voorhoede van de Amsterdammers. De captain van Ajax zal dit seizoen waarschijnlijk wederom als diepste spits dienen, een positie die hij bekleedt sinds zijn sterke optreden in de uitwedstrijd tegen Bayern München, maar was in de voorbereiding ook regelmatig aan de zijkanten van het veld te vinden. Positiewisselingen met Neres en Antony moeten ervoor zorgen dat in de toekomst bij tegenstanders nog meer paniek wordt gezaaid.

David Neres

Aan de linkerkant van de aanvalslinie staat naar verwachting David Neres, waarmee Ajax dit seizoen over twee Braziliaanse kanten beschikt. Hoewel de kwaliteiten van Neres nog altijd fier overeind staan, zal de voetballer zich ongetwijfeld dit seizoen opnieuw willen bewijzen. De aanvaller had afgelopen seizoen last van een slepende blessure die hem vrijwel het gehele jaar aan de kant hield. Inmiddels lijkt Neres volledig hersteld en is de voetballer uit op revanche, om wellicht komend seizoen met een kampioenschap op zak een toptransfer te maken naar een droomcompetitie. Want dat hij er goed opstaat bij enkele buitenlandse topclubs, dat moge duidelijk zijn.