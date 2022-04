Geschreven door Idse Geurts 21 apr 2022 om 12:04

Na vier en een half jaar komt er een einde tussen de samenwerking van Erik ten Hag en Ajax. Donderdagmiddag maakte de partijen bekend dat Ten Hag na dit seizoen naar Manchester United vertrekt. Met Ten Hag aan het roer haalde Ajax de afgelopen jaren grootse successen. Toch was niet iedereen erg happig op de komst van Ten Hag in 2018. Veel Ajax-supporters zagen het niet zitten in de wat norse trainer en hadden dan ook veel kritiek op de beginperiode van Ten Hag.

Desalniettemin veroverde de oefenmeester al snel de harten van de supporters. In het seizoen 2018/2019 wist Ten Hag immers, met aantrekkelijk en aanvallend voetbal, de halve finales van de Champions League te halen. Het leek er zelfs even op dat Ajax de finale zou behalen, maar uiteindelijk trok toch Tottenham Hotspur aan het langste eind. Toch was dit een prestatie van formaat voor Ten Hag en zijn ploeg. Ook wist de trainer dat seizoen de landstitel en de KNVB-beker binnen te halen.

Vervolgens oogstte Ten Hag ook in de seizoenen daarna veel lof. De trainer wist telkens het vertrek van belangrijke spelers, zoals Frenkie de Jong, Mathijs de Ligt en Hakim Ziyech, goed op te vangen en van Ajax steeds weer een goed geoliede voetbalmachine te maken. Uiteindelijk wist Ten Hag nóg een keer de Eredivisie en KNVB-beker te winnen. Ook won hij tussendoor nog een Johan Cruijff Schaal. Dit seizoen kan de prijzenkast van de oefenmeester nog groter worden als de Eredivisie opnieuw wordt gewonnen. Deze kans zit er dik in, aangezien Ajax met nog vijf wedstrijden te spelen de eerste plaats in de competitie bezet.

Een ding is dus duidelijk: het wordt nog een moeilijke opgave om een waardig opvolger voor Ten Hag te vinden. Erik, bedankt!