'Het Parool onthult derde kandidaat voor opvolging van Farioli'

Ajax maakte maandagochtend bekend dat Francesco Farioli besloten heeft de club na één seizoen weer te verlaten. Meteen werden de namen van Erik ten Hag en Paul Simonis genoemd als belangrijke kandidaten voor de opvolging van de Italiaan, maar daar komt nu ook Reiziger bij.

De 52-jarige Reiziger was jarenlang speler van Ajax en werkte daarna in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Als assistent van Ten Hag, Alfred Schreuder en John Heitinga was Reiziger ook al onderdeel van het eerste elftal van Ajax. Sinds de zomer van 2023 heeft hij Jong Oranje onder zijn hoede.