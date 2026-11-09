"Het siert Kooij wel dat hij niet alsnog een penalty aan Ajax gaf"
FC Twente speelde zondag in de Grolsch Veste met 2-2 gelijk tegen Ajax en scheidsrechter Joey Kooij speelde een hoofdrol in de Grolsch Veste. Kees Luijckx is van mening dat de club uit Amsterdam geluk had dat Joey Kooij floot voor een VAR-moment na knullig balverlies van Sofyan Amrabat.
Daouda Weidmann leek namelijk na zijn balverovering op weg naar de gelijkmaker. "Het was waarschijnlijk wel een doelpunt geworden", voorspelt Luijckx op de site van ESPN. "Dan was het een kwartier voor tijd al 2-2 en FC Twente was veel beter, dus de kans was groot dat ze 'm dan nog hadden gewonnen", stelt hij.
"Joey Kooij gaf na afloop zelf ook wel toe dat het een fout was. Dat kan ik wel waarderen", aldus Luijckx. "Hij legde uit wat er was gebeurd en waar het fout ging. Dan begrijp je als kijker ook beter wat er fout ging. Het was natuurlijk een hele grote fout, op een belangrijk moment, van zowel de scheidsrechter als de VAR."
"Ik snap dat het groot wordt uitgemeten, maar uiteindelijk is het ook gewoon menselijk. Zoiets mag niet gebeuren, maar het kan wel", vervolgt de analyticus realistisch. "Meerdink (de spits van AZ, red.) schiet later die middag een penalty huizenhoog over, dat kan ook gebeuren", constateert hij.
"Het siert Kooij trouwens wel dat hij niet alsnog een penalty aan Ajax gaf", benadrukt hij. "Dat was voor hemzelf makkelijker geweest, want dan was hij er vanaf. Maar hij blijft bij zijn beslissing. Die was totaal impopulair, maar hij doet niet aan populaire beslissingen", besluit Luijckx over de arbiter.
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