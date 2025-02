"Het vertrek bij Ajax is het pijnlijkste moment uit mijn carrière"

Daley Blind heeft zijn vertrek bij Ajax nog steeds niet verwerkt. In een interview met Voetbalsporen vertelt de voetballer dat het afscheid het pijnlijkste moment uit zijn carrière is.

"Het is nog steeds het pijnlijkste moment uit mijn carrière", zegt de voormalig Ajacied eerlijk. Blind keerde in 2018 terug naar Ajax, met de bedoeling zijn carrière daar af te sluiten. Hij vierde er successen, maar eind 2022 kwam er onverwachts een einde aan zijn periode in Amsterdam. "Toen ik bij Ajax terugkeerde voor mijn tweede periode was het wel de bedoeling om daar ook af te sluiten, maar helaas is dat anders gelopen", aldus Blind.

Daley's vader, Danny Blind, denkt dat zijn zoon het liefst nog voor Ajax zou spelen. "Dat zou wel zijn wens zijn. Maar goed, hij wilde ook dit jaar bij Girona niet missen. Ze gingen de Champions League in", vertelt de trotse vader. Hij sluit een terugkeer naar Ajax in de toekomst niet uit, ondanks Daley's leeftijd van bijna 35 jaar. "You’ll never know. Als het aan hem ligt wel. Ik was bijna 38, dus er is nog hoop."