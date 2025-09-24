Kick-off
Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"
"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

Rik Engelbertink
bron: WNL Vandaag

Sarina Wiegman is maandagavond uitgeroepen tot coach van het jaar bij de vrouwen bij het Ballon d'Or-gala, waar zij de Johan Cruijff Trophy voor beste trainer won. Volgens opiniemaker en Ajax-supporter Sjuul Paradijs is Wiegman klaar voor de Eredivisie.

Wiegman werd met de Oranje Leeuwinnen al Europees kampioen. Zij werd in 2022 en 2023 ook al uitgeroepen tot UEFA Coach van het Jaar bij de voetbalsters. Ook de FIFA benoemde haar liefst vier maal tot coach van het jaar.

"Dit is natuurlijk geweldig voor het vrouwenvoetbal", zegt oud-hoofdredacteur van De Telegraaf Sjuul Paradijs in Goedemorgen Nederland op NPO 1. "Ze heeft drie grote titels binnengehaald, voor Engeland en Nederland. Het is ongekend. Het wachten is tot ze bij Ajax aan de slag kan."

"We hebben in Nederland 34 betaald voetbalorganisaties. Het is toch heel raar dat vrouwen daar niet op een coachpositie zitten", vindt Paradijs, die het eerlijk lijkt dat Wiegman een kans krijgt. "Ze heeft aangetoond dat ze alles weet van strategie en hoe je spelers moet motiveren."

Hij vindt het gek dat dit nog niet gebeurd is. "Ik denk dat het gewoon een mannenwereld is waar ze - helaas voor de vrouwen - vrouwen uitsluiten", zegt Paradijs. "Het bolwerk wordt niet doorbroken, terwijl je in het bedrijfsleven ziet dat het glazen plafond weg is. In het voetbal niet. Dat wordt ondersteund door besturen, maar komt ook door supporters, die misschien geen vrouw willen. Wiegman verdient het gewoon om in de top zes van Nederland een goede club te coachen."

Defensie-staatssecretaris Gijs Tuinman vindt het leger gelijkwaardiger dan voetbal. "De krijgsmacht is van oudsher een mannenbolwerk. We hadden een dienstplichtigenleger en alleen als man kon je dienen. Gelukkig is dat voorbij. Mannen en vrouwen hebben gelijke kansen."

"Je moet kijken naar kwaliteit. We zien bij de krijgsmacht meer vrouwen binnenkomen met hele goede resultaten", aldus Tuinman. "Zelfs op de tanks, de stalen rossen van de krijgsmacht, hebben we vrouwelijke pelotonscommandanten. Het kan wel, maar er is wel een cultuur die we her en der nog moeten doorbreken", besluit hij. 

