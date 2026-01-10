"Het zou een goede zaak zijn als Daley Blind zou terugkomen"

"Ze hebben altijd gezegd dat als de miljoenen van Taylor binnenkomen dan kan daar een gedeelte van geïnvesteerd worden", begint Driessen. "Ze zoeken nog een linksback, rechtsback, een nummer zes en nog een aanvaller, maar met 15 miljoen doe je dan niet veel zeker niet als je echt kwaliteit wil inkopen."

"Daarom begrijp ik de geruchten rondom Daley Blind wel, ik denk dat het een goede zaak zou zijn als hij zou terugkomen", gaat hij verder. "Ook Ugarte van Manchester United wordt genoemd. Maar die speelde afgelopen week tegen Burnley onder de nieuwe trainer, dus die zal eerst willen weten of hij een kans krijgt. Daarnaast staat hij ook echte Ajacieden een beetje in de weg, zoals Mokio of Regeer."