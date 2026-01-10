Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
"Het zou een goede zaak zijn als Daley Blind zou terugkomen"

Tom
bron: De Telegraaf
Daley Blind tijdens een duel van de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena
Daley Blind tijdens een duel van de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Kenneth Taylor de overstap maakt naar Lazio Roma. De middenvelder levert de Amsterdammers ruim 16 miljoen euro op. Bij de Telegraaf bespreekt Valentijn Driessen wat de Amsterdammers met dat geld kunnen doen. 

"Ze hebben altijd gezegd dat als de miljoenen van Taylor binnenkomen dan kan daar een gedeelte van geïnvesteerd worden", begint Driessen. "Ze zoeken nog een linksback, rechtsback, een nummer zes en nog een aanvaller, maar met 15 miljoen doe je dan niet veel zeker niet als je echt kwaliteit wil inkopen."

"Daarom begrijp ik de geruchten rondom Daley Blind wel, ik denk dat het een goede zaak zou zijn als hij zou terugkomen", gaat hij verder. "Ook Ugarte van Manchester United wordt genoemd. Maar die speelde afgelopen week tegen Burnley onder de nieuwe trainer, dus die zal eerst willen weten of hij een kans krijgt. Daarnaast staat hij ook echte Ajacieden een beetje in de weg, zoals Mokio of Regeer."

Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Daley Blind Ajax historie & oud-spelers
