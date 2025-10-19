AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
"Het zou me niet helemaal verbazen als Goes het zou uitlokken"

Max
bron: NH Nieuws
Wout Weghorst en Wouter Goes
Wout Weghorst en Wouter Goes Foto: © Pro Shots

Peer Koopmeiners sluit niet uit dat Wouter Goes de elleboogstoot van Wout Weghorst heeft uitgelokt. De spits van Ajax scoorde zaterdagavond de aansluitingstreffer, maar werd teruggefloten. 

Weghorst kopte in de slotfase de 2-1 binnen, maar gaf vlak daarvoor een beuk aan AZ-verdediger Goes. "Dat zijn dingen die volgens mij niet helemaal thuishoren", reageert Koopmeiners bij NH Nieuws na het zien van de beelden. "Het zou me ook niet helemaal verbazen als Goes het zou uitlokken. Volgens mij is er nooit een reden om je zo te laten gaan. Volgens mij is er nooit een reden om je zo te laten gaan."

AZ won de wedstrijd dus vrij probleemloos met 0-2. Het zorgde voor een hels fluitconcert bij de supporters van Ajax. "Dat is altijd wel lekker als je dat na afloop hoort", geeft Koopmeiners toe. "Dan is het leuk dat we nog een feestend vak zien."

