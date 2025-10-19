"Het zou me niet helemaal verbazen als Goes het zou uitlokken"

Weghorst kopte in de slotfase de 2-1 binnen, maar gaf vlak daarvoor een beuk aan AZ-verdediger Goes. "Dat zijn dingen die volgens mij niet helemaal thuishoren", reageert Koopmeiners bij NH Nieuws na het zien van de beelden. "Het zou me ook niet helemaal verbazen als Goes het zou uitlokken. Volgens mij is er nooit een reden om je zo te laten gaan. Volgens mij is er nooit een reden om je zo te laten gaan."

AZ won de wedstrijd dus vrij probleemloos met 0-2. Het zorgde voor een hels fluitconcert bij de supporters van Ajax. "Dat is altijd wel lekker als je dat na afloop hoort", geeft Koopmeiners toe. "Dan is het leuk dat we nog een feestend vak zien."