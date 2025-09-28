Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Heitinga over 'vraagtekens' CL-duel: 'Dat is echt per dag bekijken'

Noah
bron: Persconferentie Ajax
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga heeft na afloop van de wedstrijd tegen NAC een update gegeven over de geblesseerde spelers van Ajax. Daarin zijn nog wat twijfelgevallen en zekerheden te melden.

"Youri Baas klachten aan zijn kniepees, daar zit spanning op die pees. Het advies was om hem niet te laten spelen vandaag en hij is ook een grote twijfel richting Marseille", geeft Heitinga te kennen op het persmoment. 

Over een ander tweetal was de trainer ook duidelijk. "Dolberg, dat is echt per dag bekijken, maar die gaat het niet halen dinsdag. James McConnell gaat het ook niet halen."

Hoewel deze gevallen zeker uitgesloten zijn, zijn er ook nog wat twijfelgevallen voor Marseille-uit. "Wout Weghorst, die kon invallen, dat zie je op de weg terug. Steven was ook niet okselfris. En kon niet starten, dus er zijn nog een paar vraagtekens richting dinsdag."

John Heitinga Champions League Kasper Dolberg Youri Baas James McConnell Wout Weghorst
