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Hiddink vergelijkt traditionele top drie "Bij Ajax wat arroganter"

Thomas
bron: MIDMID Podcast
Guus Hiddink
Guus Hiddink Foto: © BSR Agency

Guus Hiddink heeft zich uitgesproken over het imago van Ajax. De oud-trainer van onder meer PSV en het Nederlands elftal vindt dat er al jarenlang een bepaald gedachtegoed rondom de Amsterdamse club hangt, al plaatst hij dat wel in perspectief door ook Feyenoord en PSV aan te halen.

"Eerlijk gezegd, ik zit nu in het PSV-bastion, maar Feyenoord was de grote club in Nederland", vertelt Hiddink in de podcast MIDMID van Play Sports. "Iedereen had daar toch wel een bepaalde affectie mee."

Volgens Hiddink verschilt de uitstraling van Ajax duidelijk van die van de andere Nederlandse topclubs. "Bij Ajax was het anders. Dan ben je echt voor Ajax, maar dat is wat arroganter. Iets meer van: Kijk ons nou."

Tegelijkertijd ziet Hiddink dat ook PSV een ontwikkeling heeft doorgemaakt. "PSV voelde zich toen nog een beetje ondergewaardeerd", blikt hij terug. "Maar de laatste jaren zijn ze op gelijk niveau gekomen, en nu presenteren ze zich zelfs op een hoger niveau."

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