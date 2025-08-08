Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Hiddink geeft tekst en uitleg: "Met behulp van een falend Ajax"

Niek
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven Foto: © Pro Shots

De Eredivisie gaat vrijdagavond eindelijk weer van start en Guus Hiddink kijkt uit naar de strijd om de landstitel. De voormalig PSV-trainer, die ook bondscoach was van het Nederlands elftal, geeft de ploeg van Peter Bosz opnieuw de beste papieren. 

“Ik heb de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal gedeeltelijk op tv kunnen zien", vertelt hij tegenover FC Update. "Ik denk dat PSV een goede move gemaakt heeft door te zeggen: ‘We zijn nu een jaar heel goed kampioen geworden en een jaar met behulp van een falend Ajax, maar wel kampioen', dan is het altijd mijn filosofie geweest om dan op een gegeven moment toch te gaan vernieuwen en door te selecteren", legt Hiddink uit. 

“In de oude dagen zeiden we: ‘Kampioen geworden, de beste spelers kunnen of mogen vertrekken’. Je incasseert een goede som en die ga je weer investeren in twee, drie, vier nieuwe spelers", vervolgt hij. "Dat hebben ze gedaan en ik denk dat dat een frisse wind geeft in Eindhoven. En degenen die erbij gekomen zijn hebben tot op heden goede prestaties geleverd", aldus Hiddink, die erkent dat Hiddink dit seizoen 'favoriet' is in Nederland. 

“Ik denk dat Ajax nog een beetje zoekende is, die zijn nog wel bezig", constateert hij. "En op het moment dat we dit opnemen is Feyenoord net geweest, gisteravond (tegen Fenerbahçe, red.). Ik vond ze een helft heel goed en heel intens speelden. Ze hebben een paar jongens in de verdediging staan die toch wel garant staan voor stevigheid in de ploeg. En die kenden elkaar nog maar een dag, ook dat nog, dus die zijn nog helemaal niet ingespeeld. Kortom: niet alleen PSV wil uiteraard graag weer kampioen worden, maar ik denk dat Feyenoord ook ambitieus is met de ploeg die ze nu aan het samenstellen zijn." 

