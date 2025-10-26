Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Hiddink komt op voor Ajacied: "Je mag hem niet slachtofferen"

Cherine
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink vindt dat John Heitinga niet ontslagen moet worden. Volgens de oud-oefenmeester is de Ajax-trainer niet verantwoordelijk voor de crisis in Amsterdam.

"Je mag hem niet slachtofferen", zegt Hiddink duidelijk bij het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. "Het ligt niet alleen aan hem in deze poel van ellende. Als je hem slachtoffert, wie zet je dan wel voor de ploeg? Heitinga kan hier niet zo veel aan doen."

De analyse van ESPN wordt daarna besproken, waarbij een uitgebreid artikel meerdere bronnen van de afgelopen maanden aan het woord laat. "Daar is Heitinga niet mee geholpen", stelt journalist Sjoerd Mossou. 

"In die analyse schuiven ze de verantwoordelijkheid naar elkaar toe over de aanstelling van hem. Dat maakt zijn positie nog kwetsbaarder. Iedereen probeert duidelijk te maken dat het niet zijn keus was. Het is veel sterker om achter hem te blijven staan", besluit de AD-journalist.

