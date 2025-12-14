Hiddink kritisch op Ajax: "Dan hoef je hem niet te vervangen"

Guus Hiddink vindt dat het ontslag van John Heitinga bij Ajax volledig onnodig was. Volgens de oud-trainer had de club het technische beleid moeten aanpakken, waardoor Heitinga niet vervangen had hoeven worden.

"Ajax hoeft in die positie, als ze een goede technisch directeur neerzetten, dan hoef je Heitinga niet te vervangen", stelt Hiddink bij de Studio Sedee podcast van De Telegraaf. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal is stellig op de vraag of Ajax de oefenmeester had moeten behouden. "Ik had hem langer laten zitten."

Heitinga had moeite met de media, iets wat Hiddink erkent. "Ja, absoluut. Dat is heel persoonlijk. John is een hele lieve jongen, waardoor hij soms letterlijk achteruit ging. Op het einde had hij door dat hij fel moest antwoorden richting de pers", aldus Hiddink.