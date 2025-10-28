Hiddink legt vinger op zere plek bij Ajax: "Dat gaat niet goed"

Guus Hiddink ziet binnen de spelersgroep van Ajax een gebrek aan duidelijke hiërarchie. In de uitzending van Rondo op Ziggo Sport legt de voormalig succestrainer van clubs als Real Madrid en Chelsea uit dat hij nog op zoek is naar spelers die de opdrachten van de hoofdtrainer daadwerkelijk op het veld kunnen uitvoeren.

"Ze hebben geen echte hiërarchie en dat moet je in een ploeg hebben, ook qua leeftijd", zegt Hiddink, die in 1988 de Europa Cup met PSV won. "Je moet leiders hebben die bewaken wat je de hele week traint en wat je bespreekt. Dan heb je wat uitvoerders nodig op het veld. Wie is de chef op het veld? Op zondag overschatten wij de eigen macht van trainers weleens. Dan heb je mensen nodig die de uitvoering controleren, of zelf beslissingen mogen nemen."

Ook Marco van Basten signaleert dat er op het veld te weinig initiatief wordt genomen. "Als het even niet goed gaat, is er niemand die iets zegt en het bij elkaar houdt. Ze verdedigen allemaal alleen en dat gaat niet goed. Je moet samen verdedigen en contact met elkaar hebben. In de tweede helft (van FC Twente - Ajax, red.) maak je snel een doelpunt en dan zie je dat het een beetje groeit."