Hiddink lovend over voormalig Ajacied bij Oranje: "Hij stond op"

Na de overtuigende 5-1 overwinning van het Nederlands elftal op Zweden overheerste tevredenheid in de nabeschouwing bij de NOS. Vooral Ryan Gravenberch en Cody Gakpo maakten indruk op de analisten, terwijl er tegelijkertijd zorgen bleven bestaan over het defensieve spel van Oranje.

Brian Brobbey en Cody Gakpo namen allebei twee treffers voor hun rekening, waarna Crysencio Summerville in de slotfase de eindstand op het bord zette. Rafael van der Vaart was na afloop positief over het spel van Oranje, maar zag ook een duidelijk verbeterpunt. "Heel goed. Na rust begonnen we goed. 5-1 op een WK tegen een prima team." Toch plaatste hij meteen een kanttekening: "Voorin heel goed, achterin dramatisch." Volgens Van der Vaart straalde Oranje vooral aanvallend de juiste energie uit. "Goede aanvallen gezien, goede goals, goede energie ook. Dit is hoe je het graag wil zien. Dan hoeven we niet zoveel te zeiken", zei hij met een knipoog.

Guus Hiddink wees erop dat de omstandigheden anders waren dan in de openingswedstrijd. "Nu stond de druk er volledig op. Deze jongens zijn toch gewend om onder druk te spelen." Daarnaast was hij bijzonder te spreken over Ryan Gravenberch. "Gravenberch was een van de uitblinkers en stond op. Tuurlijk moet je van Oezbekistan en Algerije winnen, maar dan zit net die laatste scherpte en spirit erin die ze nu wel hebben." Ook Pierre van Hooijdonk zag meerdere uitblinkers. Over Cody Gakpo was hij duidelijk. "Hij levert altijd. Elk eindtoernooi is hij de topscorer." Daarnaast genoot de oud-spits van de manier waarop de aanvaller zijn directe tegenstander onder druk zette. Nadat Van der Vaart opmerkte dat Gakpo steeds de verdediger opzocht, reageerde Van Hooijdonk: "Je ziet de angst bij de verdediger. Die staat op een gegeven moment in de vijfmeter."