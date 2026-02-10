Hiddink noemt opvallende Henderson-opvolger: "Leuke voetballer"

Guus Hiddink ziet in Kian Fitz-Jim de ideale opvolger van Jordan Henderson bij Ajax. Dat vertelde de voormalig bondscoach van Oranje in het programma Rondo op Ziggo Sport. Hiddink liet zich daar niet alleen lovend uit over de middenvelder, maar uitte ook stevige kritiek op de huidige structuur binnen de club. Theo Janssen sloot zich daarbij aan en wees nadrukkelijk naar de technische leiding in de Johan Cruijff ArenA.

Volgens Hiddink is het verschil tussen Ajax en PSV de afgelopen jaren enorm gegroeid. "Het fundament is helemaal weggevallen", stelt hij. Daarbij benadrukt hij dat het probleem verder gaat dan alleen de trainer. "Dan is niet alleen de trainer belangrijk. Je ziet bij PSV dat er goed ingekocht moet worden, dat er een duo staat, een trainer staat en een zeer actieve Raad van Commissarissen is. Die kleine eenheid is bij PSV veel groter en die is bij Ajax uit elkaar gevallen."

Ook op het veld ziet Hiddink duidelijke verschillen tussen beide clubs. "Er zit nog geen hiërarchie in de ploeg, dat zie je bij PSV wel." Het vertrek van Jordan Henderson heeft daarin volgens hem een grote rol gespeeld. De ervaren Engelsman was een leider, maar Ajax had zijn verlies volgens Hiddink kunnen opvangen. "Die Fitz-Jim vond ik altijd een leuke voetballer. Ik dacht dat dat een leuke zes kon zijn", aldus Hiddink, die daarmee doelt op een controlerende rol voor de middenvelder.

Fitz-Jim maakte afgelopen weekend tegen AZ nog een belangrijk doelpunt in de slotfase, maar volgens Hiddink ontbreekt het Ajax nog altijd aan echte leiders op het veld. "Daar had ik een hoge pet van op in het begin. Nu speelt die Steur, maar die worden niet geleid door wat oudere dominante jongens."

Theo Janssen herkent het beeld en ziet Ajax terugvallen in oude valkuilen. "Nu zie je dat Ajax weer meer probeert te voetballen en dan zie je de slechte momenten terugkomen." De oud-middenvelder is hard in zijn oordeel over de clubleiding. "Als je kijkt naar de selectie van Ajax en je kijkt naar je technisch directeur en algemeen directeur, die hebben het helemaal verkloot."