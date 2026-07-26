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Hier kan je live kan kijken naar het oefenduel Ajax - Burnley FC

Sara
bron: Ajax
De opstelling van Ajax tegen Vojvodina
De opstelling van Ajax tegen Vojvodina Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het zondagmiddag om 14:00 in de voorbereiding op tegen Burnley FC. De vriendschappelijke ontmoeting is live te zien op Ziggo Sport. Ook is een livestream te volgen via de Ajax-kanalen.

Drie dagen na de 1-4-zege op FK Vojvodina in de tweede voorronde van de UEFA Conference League, mogen de Ajacieden voor het eerst dit seizoen aantreden in de Johan Cruijff Arena. De aftrap is om 14:00.

De wedstrijd is live te zien op Ziggo Sport. Buiten de langsgrenzen kunnen Ajax-fans ook een livestream volgen op het Youtube-kanaal van Ajax. Voor het oefenduel met Burnley FC zijn ook nog kaarten beschikbaar.

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