Hier kijk je vanavond de return van Ajax tegen Vojvodina
Ajax kan vanavond de volgende voorronde van de Conference League bereiken. De wedstrijd tegen Vojvodina wordt live uitgezonden.
Ajax zette vorige week al een grote stap door in de eerste wedstrijd in Servië met 1-4 te winnen. Vanavond kan de ploeg van trainer Míchel het klusje afmaken en zich plaatsen voor een volgend tweeluik tegen Shelbourne of Nõmme Kalju FC. De kans is groot dat dat tegen de Ierse ploeg wordt na de 5-2 uitslag in de eerste wedstrijd.
De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint vanavond om 20.00 uur en wordt live uitgezonden via Ziggo Sport op kanaal 14. Voetballiefhebbers zonder een Ziggo-abonnement kunnen met een gratis account de wedstrijd streamen via Ziggo Sport Free.
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