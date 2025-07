Hier kun je vanmiddag de oefenwedstrijd van Ajax gratis live zien

Publiek is niet welkom bij het duel, maar Ajax-fans kunnen het treffen wél live volgen via het YouTube-kanaal van de club, de officiële website en de Ajax App. De Amsterdammers hebben inmiddels twee oefenwedstrijden gespeeld. De voorbereiding begon spectaculair met een 6-3 overwinning op Hibernian FC. Afgelopen weekend bleef Ajax in een vriendschappelijk duel met Aarhus GF steken op 1-1.

Na het duel met PAOK richt Ajax zich op het oefenduel met KV Mechelen, dat zaterdag op het programma staat. Daarna volgen nog wedstrijden in de Como Cup tegen Celtic en een nader te bepalen tegenstander. De voorbereiding wordt afgesloten met een krachtmeting tegen AS Monaco in de Johan Cruijff ArenA.