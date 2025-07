Hier kun je vanmiddag de oefenwedstrijd van Ajax gratis live zien

Ajax komt voor de tweede keer deze voorbereiding in actie. Het Deense Aarhus GF is in Hattem de opponent. Aarhus eindigde vorig seizoen als zesde in de Deense Superliga. De club viel ver terug in de kampioenspoule, waarin het als derde startte.

De wedstrijd is live te zien op Ziggo Sport, meldt de clubsite. Ajax speelde een week geleden zijn eerste oefenduel. Op de Toekomst werd Hibernian in een doelpuntrijk duel met 6-3 verslagen. Gisteren rondde Ajax de vijfde dag van het trainingskamp in Zeist af. De enige sessie van de dag bestond uit een spel als warming-up, partijvormen en afronden op doel.

Voor Ajax wacht dus vanmiddag de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding. Het treffen met Aarhus GF is live te zien op Ziggo Sport. Ze bieden ook een livestream aan op de Ajax-kanalen. Deze is overal toegankelijk, behalve in Nederland, Denemarken en Israël.