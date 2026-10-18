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Higler bij VAR-moment FC Groningen: "Absoluut geen strafschop"

Joram
Dennis Higler
Dennis Higler Foto: © BSR Agency

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax kende al vroeg de nodige opschudding. Davy Klaassen miste eerst een strafschop en leek kort daarna aan de andere kant zelf een penalty te veroorzaken. Scheidsrechter Dennis Higler zag daar na het bekijken van de beelden echter geen aanleiding toe.

De Ajax-middenvelder gleed in zijn eigen strafschopgebied in en raakte daarbij Brynjólfur Willumsson. De Groningse supporters hoopten op een nieuwe strafschop, maar Higler liet het spel doorgaan.

VAR Edwin van de Graaf was het niet volledig eens met die beslissing en stuurde Higler naar de kant om de beelden opnieuw te bekijken. Ook na die controle veranderde de arbiter niet van gedachten: Groningen kreeg geen penalty.

De uitleg van Higler was via ESPN te horen. Volgens de scheidsrechter vond het contact pas plaats nadat de bal al voorbij was. Eerst vroeg hij aan Van de Graaf: “Heb jij een ander beeld van het contact voor mij?” Daarna legde hij uit waarom hij geen strafschop gaf: “Ja, hier is pas het contact. Ook die van Groningen (Willumsson, red.) raakt de bal niet. Hij glijdt voor mij hier voorlangs, dus absoluut geen strafschop.”

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