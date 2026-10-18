Higler bij VAR-moment FC Groningen: "Absoluut geen strafschop"

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax kende al vroeg de nodige opschudding. Davy Klaassen miste eerst een strafschop en leek kort daarna aan de andere kant zelf een penalty te veroorzaken. Scheidsrechter Dennis Higler zag daar na het bekijken van de beelden echter geen aanleiding toe.

De Ajax-middenvelder gleed in zijn eigen strafschopgebied in en raakte daarbij Brynjólfur Willumsson. De Groningse supporters hoopten op een nieuwe strafschop, maar Higler liet het spel doorgaan. VAR Edwin van de Graaf was het niet volledig eens met die beslissing en stuurde Higler naar de kant om de beelden opnieuw te bekijken. Ook na die controle veranderde de arbiter niet van gedachten: Groningen kreeg geen penalty.