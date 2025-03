"Higler dacht: ik ben bij Ajax, straks verknal ik dat jubileum"

Valentijn Driessen vindt niet dat Ajax bevoordeeld wordt door de scheidsrechters in de Eredivisie. Hij vindt het kinderlijk dat fans van andere clubs zo vaak klagen over de arbitrage bij wedstrijden van de Amsterdammers.

Hij denkt niet dat arbitrale dwalingen doorgestoken kaart zijn. "Het is natuurlijk absoluut niet zo dat er scheidsrechter het veld op stappen om Ajax te bevoordelen, maar de wedstrijd was voor Higler gewoon veel te groot", opent Driessen bij Kick-Off van De Telegraaf.

"Hij fluit hem zonder zelfvertrouwen", vervolgt Driessen. "Hij dacht ineens: ik sta hier bij Ajax, er wordt een 125-jarig jubileum gevierd en straks verknal ik de boel hier", aldus Driessen, die vindt dat Ajax haar 'aanvallende spel' een reden is voor de vele strafschoppen. "Als je aanvallend voetbal speelt, verdien je eerder een strafschop."

Los van Higler is Driessen vindt Driessen het niveau van de arbitrage sowieso matig. "Het is op dit moment heel ernstig. Ze beslissen vaak wedstrijden met hun scheidsrechterlijke dwalingen en VAR-beslissingen die niet juist zijn. Dat is kwalijk, maar het is niet zo dat Ajax alles in het voordeel krijgt. Dat slaat nergens op en is echt calimerogedrag van alles en iedereen."