Higler gekraakt na Ajax-AZ: "Je weet dat dit gebeurt als hij fluit"

Scheidsrechter Dennis Higler kreeg zondagavond flinke kritiek na zijn optreden tijdens Ajax-AZ. Kenneth Perez zag de arbiter falen in de Johan Cruijff ArenA, en dan met name rond het moment van de tweede gele kaart voor AZ-verdediger Alexandre Penetra.

"Dit waren scheidsrechterlijke dwalingen. Niet één, maar meerdere dus", zegt Perez bij Dit was het Weekend. "Als je Higler op zo'n wedstrijd zet, weet je dat dit gebeurt. Hij heeft er een handje van om wedstrijden totaal te laten ontsporen." De Deen snapt niet dat Higler zo snel een besluit nam bij de tweede gele kaart van Penetra. "Ik kan me er iets bij voorstellen dat hij een duel ziet en snel geel wil trekken. Maar je hoeft het niet binnen een milliseconde te doen."

"Hij wil te snel en dan kan je het niet meer terugdraaien. Dat is jammer, want als je uitzoomt zie je dat de scheidsrechter weer de hoofdrol pakt." Collega Kees Kwakman denkt dat het vallen en schreeuwen van Brian Brobbey ook een rol speelde in het besluit van Hilger. "Hij laat zich beïnvloeden door Brobbey, die gaat rollebollen terwijl er helemaal niets aan de hand is."