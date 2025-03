"Higler liep als een vorst met zelfoverschatting over het veld"

Johan Derksen heeft geen enkel goed woord over voor het optreden van scheidsrechter Dennis Higler tijdens het duel tussen Ajax en AZ.

"Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig in Zeist?", vraagt presentator Wilfred Genee aan het begin van de uitzending van Vandaag Inside aan Bas Nijhuis, die aanwezig is als gast. "Het loopt niet allemaal soepel", reageert de scheidsrechter.

Vervolgens komt de competitiewedstrijd tussen Ajax en AZ ter sprake, waar Higler de scheidsrechter van dienst was. "Hij liep als een grootvorst en met zelfoverschatting over het veld", zegt Derksen. "Zo van: ik regel dit vanmiddag wel even uit de losse pols. Het werd helemaal niks."

"Hij heeft er een puinhoop van gemaakt", stelt Valentijn Driessen. "Ik denk dat Higler nu wordt afgeserveerd en dat dit soort wedstrijden voortaan voor jou zijn", vertelt de journalist aan Nijhuis. Daar reageert de scheidsrechter lachend op.