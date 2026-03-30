"Hij heeft de potentie om de nieuwe Frenkie de Jong te worden"

Niek
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal won vrijdagavond met 2-1 van Noorwegen en Ronald Koeman liet AZ-speler Kees Smit debuteren. Rafael van der Vaart en Willem van Hanegem zijn vol lof over het optreden van de talentvolle middenvelder. 

"Hij was nerveus en speelde geen topwedstrijd, maar het was al met al een prima debuut", vertelt Van der Vaart voor de camera van ESPN. "En ga het maar eens doen. Ik denk dat er weinig spelers zijn die er voor het eerst bij zitten en meteen in de basis staan", voorspelt hij.

"Het is goed en logisch dat hij bij het Nederlands elftal zit, want Smit is een uniek talent dat je klaar moet stomen om het stokje over te nemen. Hij heeft de potentie om de nieuwe Frenkie de Jong te worden. We gaan nog veel plezier aan hem beleven", vervolgt Van der Vaart. 

Ook Van Hanegem keek met plezier naar Kees Smit. "Als je goed kijkt, zie je dat hij heel veel ballen naar voren speelt. Dat doet hij als enige", legt 'De Kromme' uit. "Ik begrijp volledig dat Koeman hem erbij heeft gehaald. Hij wordt een van de beste spelers", verwacht Van Hanegem. 

