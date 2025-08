Lentin Goodijk heeft zich in het weekblad van Voetbal International positief uitgelaten over Steven Berghuis. De verslaggever is vol lof over het rendement van de aanvallende middenvelder, die ook nog 'hangend' op de rechterflank uit de voeten kan.

"Hij is de meest opvallende speler in de voorbereiding van Ajax", schrijft hij. "In de eerste vijf oefenduels van de Amsterdammers scoorde Steven Berghuis al meer dan in zijn volledige vorige seizoen. Hij oogt bevrijd, ook omdat hij eindelijk zijn rugproblemen onder controle heeft", aldus Goodijk.

"Het geheim? Berghuis is begonnen met yoga", vervolgt hij. "Twee keer per week ligt hij 75 minuten op een matje, alles om zo lang mogelijk te kunnen blijven voetballen. Dat is echte liefhebberij", besluit Goodijk over de creatieve linkspoot, die onder trainer Francesco Farioli niet altijd een vaste waarde was.