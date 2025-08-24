"Hij is één van de zwakste Ajax-spitsen van de laatste decennia"

Het lijkt een kwestie van tijd voor Brian Brobbey vertrekt bij Ajax. Waar de spits vorig seizoen nog als vaste kracht werd gezien, oogt hij dit jaar futloos en uitgeblust. In zijn column voor het Algemeen Dagblad spaart verslaggever Sjoerd Mossou hem niet: volgens hem is het maar beter dat de wegen van Ajax en Brobbey scheiden.

"Hij heeft nogal vaak geen zin. Al wekenlang loopt hij er bij Ajax lusteloos en verloren bij", schrijft Mossou scherp. Hij vergelijkt de houding van de spits met "een jochie dat opzichtig aan zijn moeder wil bewijzen dat hij écht geen zin heeft om naar school te gaan." Toch roept de aanvaller volgens hem ook medelijden op. "Vorig jaar had hij het zwaar in zijn privéleven, toen hij buiten zijn schuld om werd afgeperst door zware criminelen. Een tragisch verhaal dat zijn sportieve worsteling goed kan verklaren. Al speelde hij in die moeilijke maanden een stuk beter dan nu."

Ajax zou, zo stelt Mossou, met enig geluk nog 25 miljoen euro kunnen ontvangen voor de aanvaller. Dat zou opmerkelijk zijn, gezien de journalist hem technisch zwaar tekort vindt schieten. "Hij werd vroeger gezien als wonderkind, maar is dat niet gebleken. In fysiek opzicht misschien, maar niet in de context van exceptioneel voetbaltalent. Puur technisch is hij zeer waarschijnlijk één van de zwakste Ajax-spitsen van de laatste decennia, zeker als het gaat om kansen afwerken en koppen."

De dure terugkoop van Brobbey na zijn mislukte periode bij RB Leipzig blijft voor Mossou dan ook een raadsel. "Het maakt Brobbey tot een van de merkwaardigste aankopen in de geschiedenis van Ajax. Het blijft lastig te bepalen wat zijn erfenis is in Amsterdam. Brian Brobbey is geen jongen die snel vergeten zal worden. Herinnerd worden is echter een ander verhaal."