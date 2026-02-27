"Hij is samen met Mika Godts de enige constante factor bij Ajax"

Ajax pakte een onverdiend punt tegen NEC, dat vindt Jon van Dam van Ajax Showtime. Hij ziet eveneens dat Ajax dit seizoen het moet hebben van bevliegingen van spelers met veel individuele kwaliteit, waar Mika Godts er met kop en schouders bovenuit steekt.

"Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat NEC het spel grotendeels dicteerde tegen Ajax", zegt Ajax Showtime redacteur Jon van Dam. "In de eerste helft golfde het spel wel meer op en neer, en kreeg Ajax ook enkele goede mogelijkheden. Je zag dat Ajax het lastig had met het fysieke en directe spel van de Nijmegenaren."

"In de tweede helft kreeg Ajax - niet voor het eerst dit seizoen - een inzinking en werd het spel alsmaar minder", constateert hij. "Ondanks dat NEC na rust flink aandrong, heb ik toch nog het gevoel dat er meer in had gezeten voor Ajax. Zeker als je kijkt naar het slordig uitspelen van die twee counters. Dat een woeste Dick Schreuder na het eindsignaal een flesje tegen de bank aan smijt, is wat mij betreft veelzeggend over de verhoudingen tussen Ajax en NEC."

"Geen enkele Ajacied stak er echt bovenuit in dit duel. Dit Ajax is enorm afhankelijk van Mika Godts, die wederom belangrijk was met een doelpunt", noteert hij over eventuele uitblinkers. "Hoewel er ook erg veel slordigheden in zijn spel zitten, is hij een stuk volwassener geworden en is het rendement omhooggegaan. Dat hij in de afgelopen wedstrijden amper wordt gewisseld als buitenspeler, geeft aan hoe cruciaal hij is voor Ajax. Ik kies daarom voor hem als Man of the Match."

Verder krijgt ook Youri Baas een voldoende van Van Dam. "Baas is samen met Mika Godts de enige constante factor in het Ajax van dit seizoen. Ook tegen NEC vond ik hem een voldoende scoren, al wil ik wel even zijn ESPN-interview bespreken. Daarin gaf hij aan dat men bij Ajax niet specifiek bezig is met het verdedigen van standaardsituaties."