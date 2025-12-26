AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Hij is serieus in de race om technisch directeur bij Ajax te worden"

Joram
bron: ESPN
Maxwell
Maxwell Foto: © Pro Shots

Ajax is nog altijd op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Alex Kroes vertrekt dit seizoen uit Amsterdam, waardoor de club een opvolger moet vinden. Namen als Jordi Cruijff en Maxwell doen de ronde, maar ESPN geeft een stand van zaken.

"Bij Ajax is de rust nog altijd niet teruggekeerd na het het vertrek van Marc Overmars in februari 2022", begint ESPN in een bericht. "Nadat verschillende tijdelijke oplossingen, Sven Mislintat en Alex Kroes, het niet op de rails kregen, staat de Amsterdamse club nu op een kruispunt in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur."

Wat is de stand van zaken? "Ajax voerde de afgelopen periode gesprekken met drie kandidaten voor de opvolging van Alex Kroes, die begin februari de deur bij Ajax achter zich dichttrekt. Inmiddels zijn Jordi Cruijff en Maxwell de enige overgebleven kandidaten en heeft een derde, buitenlandse kandidaat te horen gekregen dat Ajax de procedure niet met hem voortzet."

"Maxwell is dus nog altijd serieus in de race om technisch directeur bij Ajax te worden. Volgens Ajax-watcher Cristian Willaert geniet hij licht de voorkeur bij de man (Marijn Beuker) die momenteel de voetbalinhoudelijke leiding heeft. Hoewel binnen de directiekamer van Ajax momenteel niet iedereen op dezelfde golflengte zit, is het ook niet uitgesloten dat Beuker ‘gewoon’ met Cruijff gaat samenwerken. De vraag is dan wel hoe de voetbalinhoudelijke rolverdeling eruit gaat zien in Amsterdam", aldus ESPN.

Gerelateerd:
Youri Baas

Youri Baas openhartig: "Het kost wel veel kracht en energie"

0
Vitezslav Jaros

Ajax-keeper Jaros: "Dat zijn mijn idolen, waar ik graag naar keek"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid Ajax historie & oud-spelers Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd