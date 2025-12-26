"Hij is serieus in de race om technisch directeur bij Ajax te worden"

Ajax is nog altijd op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Alex Kroes vertrekt dit seizoen uit Amsterdam, waardoor de club een opvolger moet vinden. Namen als Jordi Cruijff en Maxwell doen de ronde, maar ESPN geeft een stand van zaken.

"Bij Ajax is de rust nog altijd niet teruggekeerd na het het vertrek van Marc Overmars in februari 2022", begint ESPN in een bericht. "Nadat verschillende tijdelijke oplossingen, Sven Mislintat en Alex Kroes, het niet op de rails kregen, staat de Amsterdamse club nu op een kruispunt in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur."

Wat is de stand van zaken? "Ajax voerde de afgelopen periode gesprekken met drie kandidaten voor de opvolging van Alex Kroes, die begin februari de deur bij Ajax achter zich dichttrekt. Inmiddels zijn Jordi Cruijff en Maxwell de enige overgebleven kandidaten en heeft een derde, buitenlandse kandidaat te horen gekregen dat Ajax de procedure niet met hem voortzet."

"Maxwell is dus nog altijd serieus in de race om technisch directeur bij Ajax te worden. Volgens Ajax-watcher Cristian Willaert geniet hij licht de voorkeur bij de man (Marijn Beuker) die momenteel de voetbalinhoudelijke leiding heeft. Hoewel binnen de directiekamer van Ajax momenteel niet iedereen op dezelfde golflengte zit, is het ook niet uitgesloten dat Beuker ‘gewoon’ met Cruijff gaat samenwerken. De vraag is dan wel hoe de voetbalinhoudelijke rolverdeling eruit gaat zien in Amsterdam", aldus ESPN.