"Hij is uitgegroeid tot de beste en meest waardevolle Ajax-speler"

Bart Latuheru is onder de indruk van Kenneth Taylor. De middenvelder was zondag belangrijk voor Ajax met een benutte penalty en de assist bij de 3-1 tegen NAC Breda.

Voor Latuheru reden genoeg om Taylor op te nemen in zijn Elftal van de Week. "Kenneth Taylor neemt zijn verantwoordelijkheid bij Ajax, met weer een goal en assist tegen NAC Breda. Hij is uitgegroeid tot de beste en meest waardevolle speler van Ajax, waar hij niet altijd op handen gedragen is", schrijft Latuheru in De Telegraaf.

"Hij heeft karakter getoond en is een winnaar. Niet meer zo arrogant en nonchalant als het leek, maar gezond agressief en irritant. Dat is lekker bovenop zo’n geweldig overzicht en scorend vermogen", aldus de voormalig voetballer over Taylor.