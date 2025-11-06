"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Rik Engelbertink
bron: Sportnieuws.nl

Alfons Groenendijk vindt dat Robin van Persie momenteel verder in zijn ontwikkeling is dan John Heitinga. Beide trainers zijn nieuw in de trainerswereld, maar Groenendijk vindt de Feyenoord-trainer voorlopig een betere indruk maken dan de Ajax-trainer.

"Het zijn allebei jonge trainers die stappen maken in de top van het trainerschap en beiden als voetballers ook gespeeld hebben in de top", opent Groenendijk bij Sportnieuws.nl. "Dat verschil neem je altijd mee en ik vind daarin Van Persie stoïcijns. Die heeft al stappen gemaakt."

"Hij heeft SC Heerenveen al onder zijn hoede gehad. Daar is hij een aantal keer hard onderuit gegaan en daar heeft hij ook leergeld voor betaald", vindt de trainer. "Hij doet nog steeds wel eens dingen die spraakmakend zijn."

"Dat hoort misschien ook wel bij hem, zoals dat bij hem als speler hoorde", zegt Groenendijk, die wel vindt dat Van Persie stappen maakt. "Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel iets voor op Heitinga. Dat kan ook met de kwaliteit van een selectie te maken hebben. Maar ze zijn allebei interessant om te volgen."

