"Hij sprak over de teloorgang van zijn oude geile vriendin Ajax"

Ajax won vorige week in de strijd om de Europa League met 0-2 op bezoek bij Union Sint-Gillis en Jorthy Mokio nam op fraaie wijze een treffer voor zijn rekening in Brussel. Nico Dijkshoorn zag dat (zelfs) Marco van Basten vol lof was over de club uit Amsterdam.

De columnist zag dat analyticus de laatste jaren erg negatief was over zijn oude club. "Ik heb de kritiek van Marco van Basten op het beleid van Ajax steeds als aandoenlijk ervaren", blikt hij terug. "Ik hoorde, als hij met een samengeknepen mond – midden in een gezicht dat strak stond van de afgunst en liefdespijn – sprak over de teloorgang van zijn oude geile vriendin Ajax, eigenlijk alleen maar Marco zijn woede en zijn pijn", aldus Dijkshoorn.

"Steeds maar weer herhaalde hij dezelfde woorden", schrijft hij op de website van VI. "Ajax was Ajax niet meer. Ajax verloochende zichzelf. Ajax was onherkenbaar. Marco zag bij Ajax geen Ajax-spelers op het veld staan. Werkers, dravers en goedwillenden. (...) Ik begon mij op Marco te verheugen. Ajax, dat onder trainer Francesco Farioli niet genoeg als Ajax speelt, het liet die Amsterdamse voldane koppen opzwellen van woede. Nooit eerder dan de laatste twee jaar zag je de Amsterdamse arrogantie zo borrelen en pruttelen", stelt Dijkshoorn.

"Hoe was het mogelijk, dat de Rembrandts van het voetbal, de kroonjuwelen van het Nederlandse voetbal, opeens speelden om niet te verliezen. Het was van een grote schoonheid, dat tandenknarsend moeten kijken naar wedstrijden die Ajax foeilelijk won. Ik had zelfs een beetje met Marco te doen", onthult hij. "Als je bekendstaat als de grootste criticus van je oude club, dan heb je het op maandagochtend zwaar bij de bakker en de slager", besluit Dijkshoorn over de voormalig profvoetballer.