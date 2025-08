"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

Jan Streuer is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij FC Twente. De technisch directeur is nog op zoek naar (minimaal) één buitenspeler en trainer Joseph Oosting ziet op die plek graag een 'kanon' komen.

Streuer tempert echter de verwachtingen en wijst naar het budget van de club uit Enschede. "Ik ben niet zo blij met het woord kanon. Wij willen gewoon een goede speler aan die kant en dat moet iemand zijn die duidelijk beter is als wat we nu hebben en die het verschil kan maken", sprak hij bij De Oosttribune. "Dat is niet zo eenvoudig, want die spelers zijn heel erg duur tegenwoordig. En we hebben niet onbeperkt de middelen om dit soort spelers te halen. Als je tegenwoordig een goede aanvaller wil, dan zit je al snel tussen de 5 en 10 miljoen euro", aldus Streuer.

"Voor ons is dat echt een probleem. En anders kom je in hetzelfde genre dat we al hebben", vervolgt hij. "We willen echt een speler die het verschil kan maken en die zijn heel moeilijk te vinden. Er zijn verschillende spelers voorbij gekomen, maar die zijn in het salaris gewoon veel te duur. Dat kan gewoon niet. Je moet realistisch blijven en dat betalen wat je kunt betalen en geen gekke dingen doen. Dat past niet bij de club. Als je tegenwoordig de naam van een speler van 20 miljoen hoort, dan moet je je afvragen of het werkelijk een goede speler is. Je moet wel realistisch zijn", waarschuwt Streuer.

"Je ziet zoveel spelers voorbijkomen, maar de meeste zijn afdankertjes of die niet gepresteerd hebben bij een bepaalde club. Die zoeken wij niet. Wij zoeken een speler die echt nu het verschil gaat maken en niet een breedtespeler", vervolgt de ervaren bestuurder, die vervolgens de namen van Oliver Edvardsen en Oliver Antman krijgt te horen van presentator Bert van Losser. "Dat zijn spelers die voor ons aantrekkelijk hadden kunnen zijn, absoluut. Maar Edvardsen zit bij Ajax en bij Antman hebben we geïnformeerd bij Go Ahead Eagles wat hij zou moeten kosten, maar die is voor ons ook te duur", baalt hij.

Tijmen van Wissing laat vervolgens weten dat Antman anderhalf jaar geleden ook al ter sprake kwam bij de Tukkers. "En toen was hij toch vijf miljoen goedkoper", constateert hij. Streuer haakt vervolgens weer in. "Het ligt er ook aan: wat heb je op dat moment en wat is er nodig? Achteraf is het makkelijk om te zeggen dat we hem toen hadden moeten kopen, maar toen liepen er misschien nog wel een Cerny en Misidjan bijvoorbeeld", legt hij uit. Bert van Losser wijst naar de transfers van Oliver Edvardsen (naar Ajax) en Taylor Booth. "Daar zit volgens mij niet zo heel veel financieel verschil tussen", blikt hij terug. Jan Streuer ziet dat anders. "Nou, ik denk wel in salaris. Edvardsen ging naar Ajax en gaat daar veel meer verdienen dan onze best verdienende speler denk ik."