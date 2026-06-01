2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
"Hij vond dat ik in een shirt van Frenkie de Jong de baan op moest"

Niek
Jesper de Jong op de tennisbaan
Jesper de Jong op de tennisbaan

Jesper de Jong heeft op Roland Garros met 7-6 (3), 6-4 en 6-1 verloren van Alexander Zverev. De 26-jarige tennisser uit Nederland was na afloop onder de indruk van de Duitser. 

"Zijn opslag is echt een cheatcode. De punten waren zo kort dat ik er niet echt goed in kwam. Dat was jammer. Het is zonde dat ik de eerste set niet heb gewonnen. Dan is het afwachten hoe hij reageert", legt hij uit op de website van de Telegraaf. 

Zverev had het tijdens interview in aanloop naar de onderlinge ontmoeting overigens tot twee keer toe over Frenkie de Jong als tegenstander. Na afloop spraken beide heren nog over die ongelukkige vergissing. "Hij bood zijn verontschuldigingen aan, omdat hij mij Frenkie had genoemd. Ik zei: ’Geen probleem. Je bent niet de eerste en niet de laatste die me zo noemt.’ Hij vond dat ik in een shirt van Frenkie de Jong de baan op zou moeten komen, maar ik denk dat mijn sponsor dan niet zo blij zou zijn...", lacht De Jong. 

De geboren Haarlemmer heeft zo'n 285.000 euro overgehouden aan het toernooi. "Er zijn weken dat ik het niet verdien”, vertelt de nummer 106 van de wereldranglijst, die onder andere zijn vaste coaches Thiemo de Bakker en Bas van Bentum (fysieke trainer) daarvan moet betalen. "Ik verlaat het toernooi met opgeheven hoofd, al wil je als sportman natuurlijk altijd meer. In de derde set was het klaar. Ik hoop dat Zverev het toernooi wint”, besluit De Jong. 

Dies Janse

Jade Anna van Vliet

Anco Jansen

Wesley Sneijder in de promo voor MobLand

Rob Jansen

Anco Jansen

Wout Weghorst in het Nederlands elftal

Marc Overmars

Ajax viert doelpunt

